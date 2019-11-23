أخبار مصر | الأشهر في العالم.. من هو ريتشارد كويست الذي أدار مؤتمر إفريقيا بمشاركة السيسي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأشهر في العالم.. من هو ريتشارد كويست الذي أدار مؤتمر إفريقيا بمشاركة السيسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل ريتشارد كويست مقدم البرامج الشهير بقناة "سى إن أن" بلندن ضيفا على مؤتمر إفريقيا 2019 والمنعقد بالعاصمة الإدارية لليوم الثاني، ليطرح التساؤلات ويحاور الضيوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من هو ريتشارد كويست؟

إن كنت من المحبين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي فلابد أن تعرف من هو ريتشارد كويست، مقدم البرامج الاقتصادية الشهير بقناة "سى أن أن " بلندن.

صاحب الـ 57 عاما يتمتع بسرعة بديهة وحضور ذهني يميزه دائما على غيره، ولاشك أنها مقومات تجعله أهم إعلامي إقتصادى، فهو يعرف القضايا التى يطرحها ويعتمد فى أسلوبه على البساطة وتبسيط الأمور.

ويقدم ريتشارد كويست برنامج بعنوان البرنامج الاقتصادي اليومي Business International وهو برنامج اقتصادى يومى وهو من أهم البرامج الاقتصادية فى عالم الاقتصاد وإدارة رأس المال.

كما عمل كويست كمراسل لشبكة CNN، ونجح فى تغطية العديد من النشاطات البارزة، ومنها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جنازة البابا يوحنا بولس الثاني من روما، بالإضافة إلى إطلاق رحلة إيرباصA380 من تولوز في فرنسا.

ولعل الغريب فى الأمر أن ريتشارد لم يكن صحفيا فى الأساس، فقد بدأ حياته العلمية فى دراسة القانون بـ جامعة ليدز وكان يبلغ حينها من العمر 23 عاما، ولكن دراسته للقانون والمحاماة لم تثنيه عن حبه للعمل الصحفي، فقد اكتسب الكثير من المهارات من خلال دراسته بجامعة فاندربيلت للإخراج الصحفي.

بداية كويست فى المجال الإعلامي

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بدأ ريتشارد كويست مسيرته الإعلامية صحفي تحت التدريب بـ "قناة بى بى سى"، وذلك فى عام 1985، وبعد اعتماده كصحفي متميز تخصص فى الشأن الإقتصادى، وهو ما أهلة للخطوة الأهم فى مسيرته الإعلامية بقناة "سى أن أن".

ما يميز ريتشارد كويست كمقدم برامج

لعل أبرز ما يميز ريتشارد كويست كمقدم برامج، هو حسه الفكاهي وبساطة أسلوبه على الرغم من تناوله لقضايا قد تبدوا شائكة ومعقدة وحسابات كبيرة، ولكنه يحظى بشهرة واسعة وحب كبير لدى متابعيه، وبحسب ما كتب عنه فهو شخص متواضع يرد على كل الرسائل الإلكترونية التى تصله من قبل المتابعين.

الشائعات التى طالت كويست

أثير العديد من الشائعات حول ريتشارد، ولعل أبرزها العرض المقدم من قبل قناة الجزيرة الإنجليزية، والذى قيل أنه تم إلغاء العرض بعد ما عرفت القناة أن المذيع الاقتصادي الأشهر على مستوى العالم يعتنق الديانة اليهودية.

قضايا مصرية ناقشها كويست

لعل أبرز قضية ناقشها كويست فى برنامجه، هى سقوط الطائرة المصرية فى 2016، عندما قال:"الطائرات لا تسقط من السماء هكذا دون اى سبب وخصوصا عندما تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم، وهى المرحلة الأكثر أمانا فى التحليق.

وأكد ريتشارد خلال تقديمه برنامجه بفضائية "سى أن أن"، هناك احتمالات ثلاثة تسبب فى سقوط الطائرة، الاحتمال الأول تفجير والثاني خلل بشرى والثالث خلل ميكانيكى، هذا التحلل المنطقى والمبنى على أسس علمية هو مايميز أسلوب ريتشارد طوال مسيرته الإعلامية الحافلة.

ونجح ريتشارد طوال مسيرته الإعلامية فى تغطية ابزر الأحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أنضم رتشارد لشبكة "سى إن أن "، فبراير 2001، وقدم العديد من التقارير السياسية والاقتصادية، كما شارك فى تغطية الحرب على العراق، كما تحدث إلى العديد من الناخبين وصناع القرار بالولايات المتحدة، كما غطى مظاهرات لوس أنجلوس وزلزال سان فرانسسكو، بالإضافة تحطم طائرة جون كينيدى الابن، وبالنظر إلى مسيرة ريتشارد كويست نجدها حافلة بالإنجازات والتى تجعل منه قدوة لكل العاملين بالمجال الصحفي والإعلامي.