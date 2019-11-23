أخبار مصر | علاء عابد: مؤتمر "إفريقيا 2019" كشف انجازات الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: مؤتمر "إفريقيا 2019" كشف انجازات الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أراد من خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019"، بنسخته الرابعة والمُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن يكشف للمصريين وللعالم أجمع بعض الانجازات التي حققتها وتحققها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية وسرد أهم الصعوبات التي كانت تواجها البلاد ونجحت بتخطيها في النهاية.

وأضاف عابد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن تأكيد الرئيس على أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير في حربها على الإرهاب الغاشم الذي حاول تدمير البلاد ما هي إلا رسالة طمأنينة للشعب المصري بأن أبطال قوات الأمن بمصر يبذلون قصارى جهدهم ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءًا في سبيل الحفاظ على استقرار الوطن.