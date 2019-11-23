أخبار مصر | علاء عابد: مؤتمر "إفريقيا 2019" كشف انجازات الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: مؤتمر "إفريقيا 2019" كشف انجازات الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف عابد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن تأكيد الرئيس على أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير في حربها على الإرهاب الغاشم الذي حاول تدمير البلاد ما هي إلا رسالة طمأنينة للشعب المصري بأن أبطال قوات الأمن بمصر يبذلون قصارى جهدهم ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءًا في سبيل الحفاظ على استقرار الوطن.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف إعادة هيكلة الدولة المصرية في المقام الأول، وكذلك إعادة ميكنتها وقواعد بياناتها، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة كل الحرص على إزالة المعوقات أمام المُستثمرين للاستثمار في مصر.