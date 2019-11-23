أخبار مصر | مصادر لـ"الخليج 365": وزير التعليم باق فى منصبه.. وملفات هامة على مكتبه الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر لـ"الخليج 365": وزير التعليم باق فى منصبه.. وملفات هامة على مكتبه الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باق فى منصبه خلال التغير الوزاري المقبل.

وأشارت المصادر لـ"الخليج 365"، أن الوزير يباشر عمله بشكل طبيعي بالإضافة إلى أن القيادات تسير عملها بطريقة طبيعية ولا يوجد أى حديث داخل الوزارة عن رحيله.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" أن هناك عدة ملفات هامة على مكتب طارق شوقي خلال الفترة المقبلة، منها المرحلة الثانية للمدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الفصول الذكية فى سبتمبر المقبل لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى ملف المدارس التى يتم بناؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا متابعة النظام التعليمي الجديد وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.