أخبار مصر | التعليم: وصول "التابلت" للمخازن وتوزيعه خلال أسبوعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: وصول "التابلت" للمخازن وتوزيعه خلال أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التابلت سيتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي خلال الأسبوعين المقبلين، وأشارت المصادر لـ"الخليج 365" أن التابلت قد وصل المخازن.

وأكدت المصادر أن التابلت سيتم توزيعه على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالتدريج وفقًا لخطة قد أعدتها وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنبيه على مدارس التعليم الخاص التابعة لكل مديرية بأن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة.