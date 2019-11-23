أخبار مصر | 130 صورة من كشف سقارة الأثري.. "أسود وأضخم جعران في العالم و200 تمثال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 130 صورة من كشف سقارة الأثري.. "أسود وأضخم جعران في العالم و200 تمثال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية اليوم في أنحاء منطقة الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، والذي تم الإعلان عنه صباح اليوم، ووصف وزير الآثار الإعلان بأنه الأضخم، فحرصت الخليج 365 على تسجيل أكبر عدد من الصور للمقتنيات واللقى الأثرية التي تم العثور عليها في هذا الكشف.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أن الكشف عبارة عن خبيئة تماثيل ومومياوات حيوانات مقدسة، تم العثور عليها في جبانة البوباسطيين في منطقة سقارة إلى الغرب من مقبرة واح تي، ووصف وزيري ظروف العثور على الكشف حيث قال إنه تم إزالة ثمانية أمتار من الرديم قبل الوصول إلى بئر عميقة ما يقرب من 10 أمتار، وفي أسفلها تم العثور على 25 صندوقًا مملوءة بالنوادر والغرائب الأثرية.

200 تمثال مختلفة

وأضاف وزيري أن الكشف به مجموعة كبيرة من التماثيل يصل عددها إلى 200 تمثال منها 75 تمثالًا لقطط مختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز، ومجموعة أخرى من تماثيل لآلهة مصرية قديمة منها 73 تمثال من البرونز للإله أوزير و6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر و11 تمثالا للآلهة سخمت مصنوعة من الفيانس والخشب وكذلك تمثال جميل من الخشب للآلهة نيت، وأيضًا تماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس وتماثيل للإله أنوبيس، ومومياتين لحيوان النمس، وجعارين صغيرة مصنوعة من الخشب والحجر الرملي عليها مناظر آلهة وتمثال من الخشب مميز الشكل لطائر أبو منجل.

قطع أثرية مختلفة

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كما عثرت البعثة على تابوتين صغيرين من الحجر الجيري للقطة باستت، وكذلك لوحة حجرية عليها الاسم الحورى للملك بسماتيك الأول من الأسرة ٢٦ وصندوق خشبي صغير عليه بقايا قناع مذهب وتمثالين من الخشب لسيدتين كل منهما برأس الكوبرا بالإضافة إلى العديد من تماثيل الكوبرا وإفريز من الخشب يمثل حيات الكوبرا وتمائم ورأس طائر أبو منجل، وناووس من الخشب الملون بغطاء مزين بتمثال صغير للصقر سوبد و3 تماثيل للصقر حورس ومجموعة من التمائم مختلفة الأشكال والأحجام بعضها عثر عليه داخل لفائف من الكتان وتماثيل أوشابتى من الفيانس ومجموعة من البطاقات من ورق البردي عليها رسومات للآلهة تاورت والعديد من الأقنعة الخشبية والطينية الملونة وعمود الجد، ومسند رأس خشبي.

مومياوات أسود وجعران ضخم

كما تم العثور على 25 صندوقًا خشبيًا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة، بالإضافة إلى العثور على جعران كبير الحجم مصنوع من الحجر، وعدد المومياوات الكبيرة منهم 5 يرجح أنها تخص أسود صغيرة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أعلن اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عالمي، حضره أكثر من ٤٠ سفيرًا لدول عربية وأجنبية في مصر وعائلاتهم ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى عدد ضخم من الصحف ووكالات الأنباء والتليفزيونات المحلية والعالمية، عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية والتي قامت به بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أثناء أعمالها بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذي تم الكشف به من قبل خلال العام الماضي عن مقابر لكبار رجال الدولة بالإضافة إلى جبانة للقطط والحيوانات والطيور المقدسة وذلك الكشف الكبير لمقبرة "واح تي" الجميلة التي أشاد به العالم اجمع.

وأوضح وزير الآثار، أنه ليس بصدد الإعلان عن كشف أثري جديد وإنما الإعلان عن متحف كامل؛ كما أن له الشرف للوقف ثلاث مرات في هذا المكان للإعلان عن كشف أثري جديد.