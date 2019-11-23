أخبار مصر | السيسي يشارك في مائدة مستديرة على هامش مؤتمر أفريقيا 2019 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يشارك في مائدة مستديرة على هامش مؤتمر أفريقيا 2019 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في مائدة مستديرة تفاعلية تحت عنوان "تعزيز التنافسية ودور القطاع الخاص في التنمية في أفريقيا"، وذلك في اطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة رؤساء الوفود بالمؤتمر، فضلاً عن مجموعة متميزة من ممثلي القطاع الخاص العالمي والأفريقي والمصري، وكذلك قادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب حضور السادة الوزراء المختصين.