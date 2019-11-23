أخبار مصر | 10 رسائل للشعب وأعداء الوطن .. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 رسائل للشعب وأعداء الوطن .. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل المهمة، خلال مؤتمر "أفريقيا 2019 "، ومن بين الفئات التي وجه لها الرئيس رسائله الشعب والقطاع الخاص والإعلام وأعداء الدولة.

ونرصد أهم رسائل الرئيس من خلال التقرير التالي:

1.مصر لديها تجربة ناجحة فى إعداد البنية الأساسية لجذب الاستثمارات.

2.السيسى لـ رجال الأعمال: استثمروا في مصر.. وأفريقيا قارة شابة.

3.نعمل على إنشاء شبكة قوية لنقل البيانات للدول الإفريقية الشقيقة.

4.مصر كانت تواجه الإرهاب جبنا إلى جنب مع تحقيق التنمية.

5.أنفقنا 4 تريليون جنيه على البنية التحتية فى مصر.

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6.نتمنى من الدول الكبرى الوقوف بجانبنا وعدم تركنا للإرهاب.

7.أتمنى من الجميع أن يستثمر في إفريقيا ولتغيير واقعها للأفضل.

8.نواجه الفساد بالرقمنه ودعم مواجهته بكل الطرق.

9.الموارد الطبيعية الموجودة فى إفريقيا فرصة حقيقة للاستثمار.

10.تطوير البنية الأساسية يستطيع تغيير شكل إفريقيا خلال 10 سنوات.

وانطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في إفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.