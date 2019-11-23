شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للنقل البحري والجوي»: مبادرة «جسور» تفعل التجارة البينية مع الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نبيل دويدار، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والجوي، إن مبادرة «جسور» تهدف إلى تسهيل وصول المنتج المصري إلى الدول الإفريقية وتفعل التجارة البينية مع شرق ووسط القارة السمراء.

أضاف «دويدار»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت أن المبادرة مقسمة على مرحلتين: الأولى هي النقل البحري بدأت بالفعل في أكتوبر 2019 بمعدل تنفيذ 56%، وتنتهي المرحلة الثانية في النصف الأول من عام 2020.

وكشف أنه هناك مفاوضات مع بعض الجهات العالمية المتخصصة في إدارة سلسلة الإمدادت لتنفيذ العملية بالكامل حتى يتعامل المستورد والمصدر مع جهة واحدة بما يطلق عليه الشباك الواحد.