شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مشروع «بنبان» من أكبر مشروعات الطاقة بقيمة 2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع بنبان من أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة بقيمة 2 مليار دولار عن طريق وجود 32 شركة.

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أضاف المتحدث خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت، أن مشروع «بنبان» يعد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة في العالم.

وكشف المتحدث أن هناك شراكة مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات عملاقة بإجمالي 14.400 ميجا وات بالتعاون مع شركاء محليين، وتم الانتهاء منهم في زمن قياسي في عامين ونصف.

وتابع أنه تم تدريب 600 فني ومهندس لتشغيل الثلاث محطات، وهناك أيضا مشروعات للطاقة المتجددة مع شركة سينمز الألمانية، وسيتم إنشاء مركز صيانة توربينات طاقة الرياح.