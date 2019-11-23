شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يستعرض طرق حل مشكلات التعليم الفني في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه يتم تدريس مقرر ريادة الأعمال في مدارس التعليم الفني، حيث يستطيع أن يقوم بتقييم دراسة الجدوى وأن يتأكد من كونها ستنجح أم لا.
أضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن تجربة ألمانيا في التعليم الفني فريدة وعند تطبيقها في مصر نواجه مقاومة في تغيير الثقافة السائدة.
أضاف نائب الوزير أن الصين تقوم بزراعة الابتكار في نفوس الطلاب منذ الصغر ولذلك أصبحوا من أفضل الدول في العالم في المهارات ويحققوا المراكز الأولى في مسابقات المهارات في العالم.
وكشف أن حل مشاكل التعليم الفني في مصر يجب أن يتم ربطها بسياسات واحتياجات سوق العمل.
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