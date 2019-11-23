شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية يفتتحان رمز الصداقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه دكتور انجو ماير، عمدة مدينة هيلدسهايم الالمانية، السبت، رمز الصداقة بين المدينتين والمقام بالمرحلة الثانية على كورنيش مدينة المنيا أمام تمثال طه حسين من جهة الكورنيش، وبحضور الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، واللواء احمد جبريل، السكرتير العام المساعد.

قام بتنفيذ التمثال الدكتور الفنان جمال صدقي، أستاذ النحت البارز بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على التوأمة بين المدينتين.

وأعرب عمدة مدينة هيلدسهايم الالمانية عن تقديره وامتنانه لإقامة الرمز والذي من شأنه توثيق روابط الإخاء والصداقة بين المدينتين متطلعاً لمزيد من الشراكات والتعاون في مختلف المجالات.

وقال المحافظ إن هذا الحدث يعمق العلاقات ويحث على مزيد من التعاون، وأبدي رغبته في تفعيل مزيد من الشراكات المصرية الألمانية في مختلف المجالات وخاصة الاستثمار في محافظة المنيا، فالمحافظة لديها فرص استثمارية كبيرة في عدة مجالات منها الثروة الزراعية، والسياحية والمحجرية، فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والتي توٌفر فرص عمل حقيقية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

Advertisements

وأوضح الدكتور جمال صدقي أن العمل يهدف إلى اقامة رمز تذكاري للمؤاخاة والتوأمة والصداقة بين مدينتي المنيا المصرية ومدينة هيلدسهايم الألمانية، فجاء التكوين عباره عن هرم متساوي الاضلاع ضلعي الهرم شكل حورس المصري القديم كرمز للمنيا وقاعدته كلمة المنيا وهيلدسهايم وجميع الاضلع المكونة لشكل الهرم تحتضن رمز مدينه هيلدسهايم وشعارها بألوانها الحقيقية الاحمر والاصفر فكان لزاما على ان اضع في الاعتبار ان يكون الرمز ملونا بألوانه الطبيعية.

وأضاف أن خلفية العمل عبارة عن شكل خرطوشه فرعونية تحمل الرمز المصري والالماني واللوح التذكاري الذي يعبر عن ذلك الحدث كما كانت تستعمل في الفن المصري القديم وذلك ﻻنتاج فن قومي الطابع عالي القيمة. وفوق كل هذا يعلو التكوين شعار المحافظة (بورتريه للملكة نفرتيتي )شعار المحافظة باللون الذهبي لتكون مصدرا للإشعاع الحضاري

كان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور أنغو ماير، عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، وقعا اتفاقا لتبادل التعاون والتنسيق المشترك، يوليو الماضي، خلال زيارة وفد مصري لمدينة هيلدسهايم الألمانية، في موضوعات تتعلق بإدارة المخلفات والبيئة وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية وطرق الترويج السياحي للمنيا لجذب أعداد من السائحين وكذلك العلاقات العامة والإعلام من خلال التدريب المشترك على آليات العمل الإعلامي والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد المحافظ خلال زيارته والوفد المرافق له الاحتفال الذي اقامته مدينه هيلدسهايم لاطلاق اسم مدينه المنيا على أحد الكباري بها تعبيراً منها عن التواصل بين المدينتين.

وووقعت مدينة هيلدسهايم اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية

افتتاح رمز الصداقة بين مدينتى المنيا وهيلدسهايم الألمانية