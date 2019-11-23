شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة 10% لـ5 آلاف عامل في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، السبت، توقيع اتفاقية عمل جماعية، تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة بـ30 يونيو 2019، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا.

وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019، ويستفيد منها 5 آلاف عامل في 20 شركة.

ونصت الاتفاقيات على أن يُعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارًا من أول يناير 2019 وحتى تاريخه، جزءًا من هذه العلاوة، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.

وقع الاتفاقية محمد حمد الله، رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، وعبدالناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال المحافظة، بحضور محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة للاستخدام ومعلومات سوق العمل، وحازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

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وقال وزير القوى العاملة، إن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانًا من أصحاب الأعمال بمسؤوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البُعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي الوقت نفسه في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خُطًى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيمًا وازدهارًا.

وطالب الوزير الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق، كل في مكان عمله، كي نسهم جميعًا في خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحي والجوانب في الدولة المصرية، والمساهمة في رفع أسهم الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت بشكل مباشر في تحسين وضع الدولة المصرية بقيادة سياسية تحلم أن تكون مصر دائمًا بين مصاف الدول المتقدمة الرائدة اجتماعيًا.

وقدم الوزير شكره للمحافظ ومديرية القوى العاملة بأسيوط وأصحاب الأعمال على المجهود الكبير الذي بذل لتوقيع هذه الاتفاقية، بما يسهم في تقديم خدمة للعمال، مناشدًا باقي الشركات ورجال الأعمال أن يكونوا سباقين لتوقيع المزيد من الاتفاقيات.