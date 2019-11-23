شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء بالضرب على «فرّاش» من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب بين روّاد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تداول مقطع فيديو، يُظهر شخصين من قرية ميت الكرما بمركز طلخا، بالدقهلية، وهم يتنمرون ضد عامل مدرسة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

Advertisements

تداول عدد من الصفحات على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو يرصد شخصين أثناء قيامهما بضرب آخر، يُدعى «عادل»، من ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلين له: «إنت شتمت أختي»، وهو مستسلم بين أيديهما.

وأكد رواد الصفحات أن هذا المشهد يتكرر يوميا أثناء ذهاب العامل لمدرسة ميت الكرما الإعدادية والعودة، فيما قال محمود المنجي، أحد الأهالي، إن ضحية التنمر يعمل فراشًا بالمدرسة الإعدادية بنين بالقرية، ودائم التعرض للتنمر من قبل الجالسين على مقهى في مدخل القرية.

أضاف «المنجي»: «هذا الفيديو ليس الأول الذي يتم تصويره أثناء تنمر الشباب من العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك فيديوهات أخرى تم تصويرها وهو يتعرض خلالها لقمة السخرية، وبعضها يظهر إجباره على الرقص أو الجلوس على الأرض وإرغامه على القيام بحركات كوميدية».