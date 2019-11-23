شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن وسط الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الإسكندرية، أنه جارى إصلاح خط رئيسى 1000 م، و المغذى لمحطة شرقى ترعة المحمودية.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد، وإعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

من جهه أخرى و في إطار الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه تحت شعار" كل نقطة بتفرق" وفى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قامت إدارة التوعية بعمل دورة تدريبية لمكلفى الخدمة العامة بمركز التدريب للاستعانة بالكوادر البشرية من الشباب بما يضمن تهيئتهم وتحفيزهم معنويا للاستفادة من طاقتهم العلمية والعملية في تطوير الاداء والارتقاء بمستوي الخدمات بالشركة، وخاصة في تنفيذ انشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وتهيئتهم أيضا لسوق العمل.

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كما تم تنظيم ندوة توعية بشركة الكهرباء بمحرم بك والحديث عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة وعرض بريزينتيشن عن علاقة الماء بالصحة العامة للإنسان ، كما تم أيضاً توزيع مطبوعات التوعية ومطبوعات للتنويه بالخط الساخن وإدارة تطهير الخزانات على الطلبة

فيما قامت إدارة التوعية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمدرسة " ايزيس الثانوية بنات " بعمل ورشة سباكة خفيفة لرفع الوعي لدي الطلاب بأهمية المياه وكيفية تصليح الأدوات الصحية وتم توزيع (ميداليات خشبية) ومطبوعات التوعية للتنويه عن الخط الساخن

كما قاموا بعمل ندوة توعية للحديث عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة وأهميتها من المنظور الدينى والإستدلال بآيات من القرآن الكريم وعلاقة الماء بالصحة العامة للإنسان و توزيع مطبوعات التوعية ومطبوعات للتنويه بالخط الساخن وإدارة تطهير الخزانات على الطلبة.