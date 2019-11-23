شكرا لقرائتكم خبر عن "الخاطبة سوسو": استعين بأشخاص للتأكد من معلومات العرسان الراغبين فى الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سامية منصور المشهورة بالخاطبة "سوسو"، إنها بدأت طريقها فى العمل كخاطبة بين الزملاء والجيران، وذلك بعد قيامها بتوفيق الكثير من الزيجات، فقررت أن يكون عملها فى ذلك المجال، حيث أنها خريجة علم نفس وبالتالى كان الأمر مرتبط بتخصصها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج كلام ستات الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانتين نهال عنبر وهيدى كرم اليوم السبت، عبر شاشة قناة "on e"، :" بتأكد من المعلومات اللي بيقدمها كلا من العريس والعروسة من خلال مندوب مساعد معى للتأكد من المعلومات عن طريق صورة البطاقة والسؤال عنهم بمكان السكن والعمل".

وأضافت سامية: "بخلى العريس يقابل العروسة أكثر من مرة عشان يدرسوا شخصيات بعضن وأتاكد من توافقهم، وعن أغرب قصة قالت طلب منى أحد العرسان أن يأخذ معه ابن عمه أثناء لقائه بالعروسة وبعد انتهاء المقابلة قال العريس أنها لم تعجبه، ورد ابن عمه قائلا "العروسة عجبتنى" وكان التوافق أيضا من قبل العروسة وتم زواجهم على خير".