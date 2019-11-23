الخليج 365.. السيسى يطالب دول أفريقيا بالإرادة القوية فى مكافحة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس خلال مائدة مستديرة بمؤتمر أفريقيا 2019 : كنا دولة هشة فى 2012.. وأنفقنا 4 تريليونات جنيه فى البنية الأساسية.. الدولة لن تسمح بالفساد والمفسدين.. والحكومة تعيد صياغة الدولة المصرية وتقيم ميكنة كاملة وقواعد بيانات واقرأ أيضا.. - الله عليكى يا مصر وانتى منوّرة بالنصر.. مصر تسيطر على كل الألقاب فى أمم أفريقيا للشباب - الله عليكى يا مصر وانتى منوّرة بالنصر.. مصر تسيطر على كل الألقاب فى أمم أفريقيا للشباب - السيسى يهنئ أبطال المنتخب الأولمبى بالإنجاز الأفريقى.. الجماهير تزين استاد القاهرة.. ونجاح متواصل لـ«تذكرتى» فى البطولة Advertisements - السيسى يؤكد تطلع مصر لاستمرار وتطوير شراكتها مع «سيمنز».. ويستقبل رئيس البنك الأوروبى ويثمن الثقة فى تمويل برامج تدعم التنمية بمصر - السيسى يؤكد تطلع مصر لاستمرار وتطوير شراكتها مع «سيمنز».. ويستقبل رئيس البنك الأوروبى ويثمن الثقة فى تمويل برامج تدعم التنمية بمصر - ترقبوا أقوى ملحق على الخليج 365 لمعرض Cairo ict - «الصحة» تعلن توفير الأنسولين القلم لمرضى السكر نهاية 2020.. إدارة الصيدلة: جارٍ تسجيل 19 شكلا دوائيا لعلاج السرطان لطرحها فى السوق - «الصحة» تعلن توفير الأنسولين القلم لمرضى السكر نهاية 2020.. إدارة الصيدلة: جارٍ تسجيل 19 شكلا دوائيا لعلاج السرطان لطرحها فى السوق - رئيس مجلس النواب: الانتخابات التشريعية فى نوفمبر 2020 - بعد تكريمهما فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.. شريف عرفة ومنة شلبى يكشفان أسرار حياتهما الفنية - بعد تكريمهما فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.. شريف عرفة ومنة شلبى يكشفان أسرار حياتهما الفنية - الاحتجاجات تتواصل فى لبنان وغموض حول مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد.. وزيرة الداخلية بالحكومة المستقيلة تنفى إفراط قوى الأمن فى استخدام القوة لتفرقة المتظاهرين .. ومفتى لبنان: الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية وصلت إلى مستوى كبير يتسم بالخطورة

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