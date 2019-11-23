شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يقتل زوجته بالساطور فى الهرم.. (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل عامل زوجته بواسطة ساطور، بسبب خلافات أسرية بينهما في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، (تحديث).

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم.

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انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة.

وذكر شهود عيان أن المتهم قتل زوجته وبواسطة ساطور، نتيجة خلافات أسرية بينهما، حيث كان يستعد للتخلص من الجثة، (تحديث).

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان أسباب وملابسات الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع المتهم، وسماع أقوال شهود العيان.