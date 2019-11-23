شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والصين توقعان اتفاق منح بـ42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى، بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر.

جاء ذلك على هامش منتدى أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية، السبت، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير لياو ليتشانج، سفير الصين لدى القاهرة.

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وأكدت الوزيرة أن الأولوية من هذه المنح ستخصص للاستثمار في رأس المال البشرى، خاصة في التعليم والصحة، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أنه خلال السنوات الماضية، تم الاتفاق مع الجانب الصينى على مشروعات من المنح، تضمنت مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ومشروع القمر الصناعي «مصر سات-2» لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ومشروع تطوير المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التعليم عن بعد وتنفيذ المرحلة الثالثة، ومشروع دراسة الجدوى لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ومشروع توريد معدات للكلية التكنولوجية الصينية بجامعة قناة السويس.

من جانبه، أكد السفير الصينى لدى القاهرة حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر، وزيادة المنح المقدمة لمشروعات تنموية، حيث يبلغ إجمالي المنح الصينية المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 1.966 مليار يوان صيني، (أي ما يعادل حوالي 294 مليون دولار)، لتنفيذ مشروعات وتوريد معدات.