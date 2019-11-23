شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 6 ساعات.. محافظ القليوبية يفاجئ قرى طوخ لرصد المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة على مركز ومدينة طوخ، شملت قرى «كفر عابد وكفر منصور وكفر النخلة وعزبة الباجور بترسا» وعدد من العزب التابعة لقرى أجهور الكبرى والعمار، وذلك لرصد المباني وشون مواد البناء المخالفة على الأراضي الزراعية بتلك القرى لإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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وقام المحافظ بالمرور على المباني المخالفة، وأمر بمصادرة جميع المعدات والأخشاب ومواد البناء المستخدمة في البناء، والتحفظ عليها وعلى أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما قام بمفاجأة 3 شون لمواد البناء التي يستخدمها أصحابها في توريد مواد البناء لمن يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية، حيث تمت مصادرة عدد 10 سيارات نقل وعدد 5 لوادر و5 دراجات نارية، وذلك لاستخدام تلك المعدات دون ترخيص وفي أعمال مخالفة للقانون.

وشدد المحافظ على سرعة التجهيز لحملة مكبرة خلال الأسبوع الجاري لإزالة جميع المخالفات، مشيرًا إلى أن «المحافظة لن تترك مخالفة واحدة على الأرض الزراعية، ولن نتواني عن ملاحقة المخالفين، حيث إن الأرض الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيها ومصرون على الحفاظ عليها تنفيذا للقانون وحرصا على مستقبل أجيالنا القادمة».

وأضاف «مرزوق» أنه «سيتم تحويل المتقاعسين من المسؤولين إلى النيابة العامة إذا ثبت تهاونهم أو تواطؤهم مع المخالفين، سواء بالوحدات المحلية أو مديرية الزراعة أو أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وسيتم التعامل بمبدأ الثواب والعقاب لصالح العمل والوطن».