شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن مناطق وسط المدينة، مساء السبت، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط رئيسي بترعة المحمودية. وأوضحت الشركة، في بيان، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق حي وسط، لحين انتهاء أعمال إصلاح خط 1000 مم المغذي لمحطة باب شرقي. ويرجع انقطاع المياه عن مناطق وسط الإسكندرية بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط المياه العكر المغذي للمحطة أمام شركة الملح والصودا بترعة المحمودية.

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