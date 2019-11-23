شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على اختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

وقال السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر «استثمر في أفريقيا 2019»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، السبت: «الدكتورة غادة بجهدها وتقدير العالم لمصر الآن، تم اختيارها لتقلد هذا المنصب، ولم أجد فرصة أفضل من المؤتمر لتقديم التهنئة لها».