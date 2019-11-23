شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر وأفريقيا قادمتان بالعمل والإخلاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر وأفريقيا قادمتان بالعمل والإخلاص وستحققان مستقبلا أفضل خلال السنوات العشر القادمة، مضيفًا: «معدل النمو في القارة هو الأعلى في العالم، وهو ما يؤكد أن أفريقيا قادمة».

أضاف السيسي، تعقيبا على أسئلة المستثمرين خلال جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في أفريقيا، ضمن فعاليات مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019، السبت: «وقعنا اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخلت حيز النفاذ، وبالتالي فإن 90% من الإجراءات الجمركية والأموال التي كانت تعثّر هذا الأمر سنتحرك فيها وسوف ننجح»، مشيرا إلى أن هذا الأمر أخذ وقتا وجهدا كبيرا في الاتحاد الأوروبي قياسا بما أخذته أفريقيا.

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وشدد الرئيس على ضرورة العمل سويا للحصول على النتيجة المطلوبة.. قائلا: «زرنا منذ شهور قليلة اليابان والصين وروسيا وألمانيا ونحن الآن في مصر، وكنا نتكلم باسم الاتحاد الأفريقي وليس باسم مصر فقط، وهذا نشاط نقدم به أنفسنا للعالم ونتحدث فيه عن فرصنا، لأن الصوت الجماعي هو الأفضل»، معربا عن تمنياته بأن يكون الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي بجانب مؤسسات الاتحاد أن يقدم أفريقيا بالشكل الذي يليق بها.

وقال الرئيس: «إن هدفنا في مصر هو مصلحة الشعب ولا نبحث عن الشكل في إشارة إلى الريادة والقيادة في العالم أو المنطقة، كما أن أدبيات الريادة والقيادة موجودة في عصور سابقة، ولا يمكن مهما كانت مصر قوية أن تكون صوتها أكبر من صوت 50 دولة أفريقية».

وأبدى استعداد مصر لاستضافة وتنظيم مثل هذا المنتدى مرة أخرى حتى خارج رئاسة الاتحاد الأفريقي، قائلا: «لا نريد التوغل على القادم لرئاسة الاتحاد، يمكننا إقامة ذلك سنويا ليس من أجل الريادة والقيادة ولكن من أجل أشقائنا في أفريقيا لأنهم يستحقون مستقبلًا أفضل».