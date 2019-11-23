شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا توقعان اتفاقية لاستكمال الاتفاق الإطاري بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين لاستكمال الاتفاق الإطارى الموقّع بين مصر وفرنسا.
جاء ذلك على هامش منتدى أفريقيا 2019، السبت، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
ونص الاتفاق، وهو ملحق للاتفاق الإطارى الموقع بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كل الضرائب والرسوم، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
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