شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن السيسي في ختام «منتدى أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الكلمة الختامية بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 بحضور جمع من الوزراء، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين، وعدد من المختصين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن منتدى أفريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية ببلورة أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة، متوجهًا بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر كافة، وجميع المشاركين في جلساته والتي كانت مناقشاتهم ثرية بما تم طرحه من قضايا تتصل ببرامجنا التنموية والإصلاحية وإشراك المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تحقيقها.

وأشار «مدبولي» إلى أن المنتدى ركز في نسخته الحالية على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانيات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.

Advertisements

وأضاف أن النقاشات خلال جلسات المؤتمر ركزت على الاستثمار في البنية التحتية وربط ذلك بالتحول التكنولوجي.

وأوضح رئيس الوزراء أن النقاشات الإيجابية والفاعلة في المنتدى خلصت إلى دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق، ومطارات، وموانئ، وسكك حديد، وطاقة، إلى جانب التأكيد على ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، فضلا عن أهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة.

ولفت «مدبولي» إلى أن النقاشات خلصت أيضًا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانيات التنموية الهائلة لبلدان القارة، والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة لشباب القارة، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

ونوه إلى أن المنتدى توصل كذلك إلى أهمية الحرص على استمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية، إلى جانب العمل على دعم وتشجيع المرأة على الدخول لسوق العمل ومساعدتها في إنشاء مشروعات منتجة وحصولها على نصيبها العادل من التعليم وفرص العمل.

وفي نهاية كلمته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقدم في ختام أعمال المؤتمر لجميع الحضور بخالص الشكر لما أبدوه من حرص على المشاركة وإثراء المناقشات، كما أعرب عن التقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر متطلعًا لرؤيتهم في نسخة العام المقبل، عاقدين العزم على تعزيز العمل الأفريقى المشترك وتحويل الخُلاصات التي تصدر عن المؤتمر إلى واقع ملموس بهدف تحقيق آمال وتطلعات الشعوب نحو أفريقيا التي نحلم بها نامية ومزدهرة ومستقرة.