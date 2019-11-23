شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: بأمر الدستور الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الفصل التشريعي الحالي ينتهي، ٩ يناير ٢٠٢١، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتمًا قبل هذا الموعد بـ60 يومًا، في نوفمبر ٢٠٢٠.
أضاف رئيس مجلس النواب، في بيان، السبت، أن «البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية»، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بحق بعض النواب «يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس».
واختتم «عبدالعال» بيانه قائلًا: «عدم الالتزام بنسبة الـ5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون».
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