شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قضاة و3 رؤساء محاكم يتنازلون عن خوض انتخابات النادي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، السبت، تنازل 7 قضاة ورؤساء محكمة عن خوض الانتخابات المقررة 20 ديسمبر المقبل.

وذكرت اللجنة أن 4 قضاة، هم: أحمد محمد محمود سليمان، وهشام السيد أحمد جاد، وصلاح محجوب عزوز، ومحمد عبدالعزيز أبازيد، مرشحين على مقاعد المستشارين بمجلس الإدارة، تنازلوا عن خوض الانتخابات، السبت.

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كما تنازل 3 رؤساء محكمة، وهم: أحمد سمير زين الدين، ومحمد محمود منصور، ومحمود أحمد يحيى، عن خوص الانتخابات على مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة.

وأضافت اللجنة: «أصبح إجمالى عدد المرشحين 74 مرشحًا بدلًا من 81، منهم 5 على مقعد رئيس النادى، و4 على مقاعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة العامة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين».

وكثف المرشحون على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادى القضاة جولاتهم الانتخابية بالمحافظات، وركزت دعايتهم على تفعيل الدور الاجتماعى للنادى، وإعادة هيبة القضاء.