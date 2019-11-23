شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أعمال الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعهدت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببذل كل الجهد لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة لخدمة قارتنا الأفريقية، موجهة الشكر باسم المشاركين للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه وتشريفه والمشاركة في فعاليات المنتدى، معلنة أن منتدى أفريقيا حقق هذا العام نجاحات تتمثل في توقيع 13 اتفاقية للاستثمار في مصر وإفريقيا، بإجمالي استثمارات بلغت 3 مليارات دولار بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي وصناديق الاستثمار والصناديق الإقليمية.

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وقالت الوزيرة، خلال كلمتها في الجلسة الختامية، إن الأطراف الرسمية المشاركة من ممثلي الحكومات أكدوا استمرار تبني الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تُيسر عمل المستثمرين، بدءًا من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والانتهاء بممارسة نشاط المشروع والعمل والإنتاج.

وأشارت إلى عرض ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لضخ الاستثمارات وكيفية تجاوز أي تحديات راهنة والمساهمة في التنمية، مرحبة بالمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة من خلال تمويل المشاريع القومية والإقليمية، خاصة في البنية الأساسية التي هي أساس التنمية في قارتنا الأفريقية.

واختتمت وزيرة الاستثمار كلمتها بالتأكيد على الاستمرار في الإصلاح والعمل سويا وعرض ما لدينا من فرص وإمكانيات واعدة حتى تظل أفريقيا مقصدا للاستثمار العالمي.