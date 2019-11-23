شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف «التايمز للتخصصات» لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات «THE» لعام 2020.

وأوضح التقرير حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا، تليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالمياً، وذلك في تخصص & health clinical، pre-clinical، كما بلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات، هي: (الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا).

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وأضاف التقرير أن الجامعات المصرية ظهرت في التخصصات العلمية سالفة الذكر على النحو التالي: عدد (1) جامعة في تخصص الأعمال والاقتصاد، (14) جامعة في تخصص clinical، pre-clinical & health، و(5) جامعات في تخصص علوم الحاسب، و(17) جامعة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، و(12) جامعة في العلوم الحياتية، و(18) جامعة في العلوم الفيزيائية، و(2) جامعة في العلوم الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى ظهور جامعة القاهرة في 7 تخصصات، تليها جامعتا الإسكندرية والمنصورة في 5 تخصصات، تليها جامعات عين شمس، وأسيوط، وبنها، وبنى سويف، وحلوان، والمنوفية، وقناة السويس، وطنطا، والزقازيق في 4 تخصصات، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنيا في 3 تخصصات، وجامعات الأزهر، وأسوان، وكفر الشيخ، وسوهاج في تخصصين، ثم جامعتا الفيوم، وجنوب الوادي في تخصص واحد.

بذلك سجلت الجامعات المصرية مجمعة ٦٩ ظهورًا في تصنيف التخصصات المختلفة.