شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الخمر أم الكبائر.. ولا يجوز الاختلاط بشاربها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الخمر حرمت بجميع أنواعها بنص قرآنى، مطالبًا المسلمين باجتناب وعدم الجلوس مع من يشربونها.
أضاف في برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، السبت: «الخمر قضية كبيرة والاجتناب أعلى درجات التحريم، ملعون فيها حاملها وشاربها والعاملون فيها، وفى فعل يرتبط بها، ويمكن أن تخلط مع المذنبين لا إثم ولا معصية إذا قضت الظروف، إلا الخمر أم الكبائر، سواء تُسكر أو لا تُسكر».
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