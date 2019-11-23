شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ 99 مهاجرًا غير شرعي شرقي العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، في العاصمة طرابلس، إنقاذ حياة 99 مهاجرًا غير شرعي، قبالة سواحل مدينة الخمس.

Advertisements

وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، العميد مسعود إبراهيم مسعود عبدالصمد، لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وأبحر الزورق فزان، التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس، في مهمة بحث وإنقاذ يوم الخميس الماضي، وقام الزورق بإنقاذ 99 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس شرق العاصمة الليبية».

وأكد «عبدالصمد» أنه «خلال عمليات الإبحار قام أحد أفراد طاقم الزورق فزان بالمساعدة في توليد امرأة، وأنجبت طفلها بحالة صحية ممتازة، وبعد الوصول بها إلى نقطة حرس السواحل تم نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة الخمس، بمساعدة المنظمات الدولية العاملة معنا في نقاط الإنزال».

وتابع الناطق باسم القوات البحرية الليبية: «نحن في انتظار تسلّم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لهؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم»، موضحا أنه «في حال عدم تسلّمهم من قبل جهاز الهجرة غير شرعية سيتم إخلاء سبيلهم، لأننا لا نملك إمكانية إيوائهم في مركز الإنزال، ونقاط الإنزال التابعة لحرس السواحل مصممة لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لفترة محددة، لا تتجاوز ساعتين لذلك نضطر لإخلاء سبيلهم».