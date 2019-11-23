شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مواصفات امتحان الترم فى الرياضيات لطلاب الدمج أولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى، يعقد الامتحان فى كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة ويجب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة و3 ساعات زمن الامتحان وتتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية وسؤال اختيار من متعدد " عدد البدائل 4"، وسؤال أكمل، ويتكون كل سؤال من 2 مفردة جبر و2 مفردة هندسة و1 مفردة حساب مثلثات ولا يطلب من الطالب رسم أى أشكال هندسية أو بيانية.

وأوضحت الوزارة بالنسبة للصف الثانى الثانوى القسم الأدبى، يعقد الامتحان فى كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة ويجب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة و3 ساعات زمن الامتحان وتتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية وسؤال اختيار من متعدد " عدد البدائل 4"، وسؤال أكمل، ويتكون كل سؤال من 2 مفردة جبر و2 مفردة هندسة و1 مفردة حساب مثلثات ولا يطلب من الطالب رسم أى أشكال هندسية أو بيانية، والنهاية الكبرى للمادة 40 درجة.