شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يقتل زوجته ويُقطع جثتها بساطور فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل عامل زوجته وقطع جثتها بواسطة ساطور، بسبب خلافات أسرية بينهما في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم. Advertisements انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة. وذكر شهود عيان أن المتهم قتل زوجته وقطع جثتها بواسطة ساطور، نتيجة خلافات أسرية بينهما، حيث كان يستعد للتخلص من الجثة. وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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