شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يتسبب فى عقر طفل بواسطة كلب شرس ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى اتهام شاب ببولاق الدكرور، بترويع المواطنين باستخدام كلب شرس، وتسببه فى عقر طفل. تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من والد الطفل اتهم فيه شاب بالتسبب فى عقر ابنه بواسطة كلب شرس. وذكر والد الطفل أن المتهم هدد ابنه وأصدقائه بالكلب، ثم أطلقه عليهم، مما أسفر عن تعرض ابنه للعقر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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