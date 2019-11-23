الهروب الأخير.. حاول الإفلات من قبضة الشرطة فدفع حياته الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لفظ شخص أربعيني أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الهرم متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم لدى سقوطه من شرفة شقة هربا من مطاردة الشرطة له.

البداية تعود إلى تلقي العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من شطة النجدة بوجود استغاثة باحتجاز بعض الأشخاص داخل شقة بمنطقة اللبيني.

انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين، ولدى دخول الشقة المستهدفة، قفز أحد المتهمين من الشرفة فسقط على الأرض، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة قبل أن يفارق حياته لدى وصوله.

تحريات المقدم كريم عبد الواحد، وكيل فرقة الهرم، كشفت أن المتوفى يدعى "محمد.ع"، 41 سنة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.