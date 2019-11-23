رئيس الوزراء: 8 توصيات لمنتدى "أفريقيا 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى افريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية لبلورة أجندة افريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة.

وتوجه مدبولي في كلمته - خلال الجلسة الختامية لمؤتمر افريقيا للاستثمار 2019- بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وجميع المشاركين في جلساته والتي كانت مناقشاتهم ثرية بما تم طرحه من قضايا تتصل ببرامجنا التنموية والاصلاحية وإشراك المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تحقيقها.

وأشار الى أن المنتدى ركز في نسخته الحالية على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لاطلاق الامكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.

وقال إن النقاشات ركزت خلال هذا المؤتمر على الاستثمار في البنية التحتية وربط ذلك بالتحول التكنولوجي، حيث خلصت إلى:

أولا.. دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة.

ثانيا.. ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي.

ثالثا.. أهمية استمرار سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للقارة.

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رابعا.. تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الامكانيات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب.

خامسا.. دعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الافريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد القومي.

سادسا.. استمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري صحة وتعليم وتنمية للمهارات وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم.

سابعا.. تعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.

ثامنا .. العمل على دعم وتشجيع المرأة على الدخول لسوق العمل ومساعداتها في إنشاء مشروعات منتجة وحصولها على نصيبها العادل من التعليم وفرص العمل.

وأعرب مدبولي -في ختام كلمته- عن تطلعه لرؤيتكم في نسخة العام القادم عاقدين العزم على تعزيز العمل الافريقي المشترك وتحويل الخلاصات التي تصدر عن المؤتمر إلى واقع ملموس هادفين في ذلك إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعوب نحو افريقيا التي نحلم بها نامية ومزدهرة ومستقلة.