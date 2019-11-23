سحر نصر: توقيع 13 اتفاقية خلال منتدى "أفريقيا 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تعهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببذل كل الجهد لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة لخدمة قارتنا الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الختامية بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 المقام في العاصمة الإدارية، السبت.

ووجهت "نصر" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه والمشاركة في فعاليات المنتدى، معلنة أن منتدى أفريقيا حقق هذا العام نجاحات تتمثل في توقيع 13 اتفاقية للاستثمار في مصر وإفريقيا، بإجمالي استثمارات بلغت 3 مليارا دولار بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي وصناديق الاستثمار والصناديق الإقليمية .

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وقالت الوزيرة إن الأطراف الرسمية المشاركة من ممثلي الحكومات أكدوا استمرار تبني الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، التي تيسير عمل المستثمرين بدءا من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والانتهاء بممارسة نشاط المشروع والعمل والإنتاج .

وأشارت إلى عرض ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لضخ الاستثمارات وكيفية تجاوز أي تحديات راهنة والمساهمة في التنمية، مرحبة بالمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة من خلال تمويل المشاريع القومية والإقليمية خاصة في البنية الأساسية التي هي أساس التنمية في قارتنا الأفريقية .

واختتمت وزيرة الاستثمار كلمتها بالتأكيد على الاستمرار في الإصلاح والعمل سويا وعرض ما لدينا من فرص وإمكانيات واعدة حتى تظل أفريقيا مقصدا للاستثمار العالمي.