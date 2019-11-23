أخبار مصر | خلال لقائه بالسيسي.. رئيس سيمنز يشيد بالإنجازات غير المسبوقة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال لقائه بالسيسي.. رئيس سيمنز يشيد بالإنجازات غير المسبوقة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، جو كايزر، رئيس مجلس إدار شركة "سيمنز" الألمانية، وذلك في اطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وسامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ورحب الرئيس برئيس شركة سيمنز، معرباً عن التقدير لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، بما يجعلها شريكاً هاماً لمصر في التنمية، ومشيراً إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، أخذاً في الاعتبار ما تمثله شركة "سيمنز" من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصري علي مدار اكثر من قرن.

من جانبه؛ أشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكداً اعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ "سيمنز" سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها، وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مرجعا ذلك لحوكمة الاداء العالية والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة الدولة.

كما قام رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" بإطلاع الرئيس خلال المقابلة على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية في مصر، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في التأهيل والتدريب المهني للكوادر المصرية.