أخبار مصر | طارق رضوان: مصر صوت أفريقيا أمام دول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق رضوان: مصر صوت أفريقيا أمام دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019"، في نسخته الرابعة والمُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت عدد من الانجازات والمشروعات الكبرى بشكل عام والتي تستهدف تعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والصناعة والتطوير التكنولوجي.

وأضاف رضوان، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن مصر تعتبر صوت أفريقيا أمام كافة دول العالم، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص أثناء مشاركته في المؤتمرات والمنتديات بالمحافل الدولية على سرد الرؤى الإفريقية في تحقيق عملية السلام والتنمية المستدامة في إطار المصالح المشتركة لخدمة شعوب تلك الدول، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الشراكة بين دول القارة السمراء ودول العالم، مُذكرًا أن الرئيس مهموم بقضايا القارة الإفريقية وينعكس هذا في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية وكذلك بحث سبل النهوض بها في شتى المجالات.

كما أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، أعطى روشتة علاج لأزمات القارة الإفريقية تتمثل في مجابهة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المُدمرة على جميع الأصعدة لاسيما على جهود التنمية، ومواجهة التطرف الفكري وظاهرة الهجرة غير الشرعية ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.