أخبار مصر | سامح عاشور يلتقي الكيانات الشبابية للمحامين بالقاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يلتقي الكيانات الشبابية للمحامين بالقاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مع رؤوساء الكيانات الشبابية للمحامين بالقاهرة الكبرى، اليوم السبت.

وتناول اللقاء دور الكيانات الشبابية في حث المحامين وخاصة الشباب منهم على المشاركة بالجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، مع التأكيد على الحرية الكاملة للمشاركين في الجمعية بالتصويت بما يعبر عن إرادتهم الحرة، إضافة لمشاركة تلك الكيانات في العملية التنظيمية من خلال توجيه المحامين المشاركين بالجمعية العمومية لأماكن لجان التصويت الخاصة بهم، وذلك تحت إشراف النقابة العامة.

وفي سياق آخر، وافق النقيب العام، على عقد لقاء مفتوح مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى، سواء من بين أعضاء الكيانات الشبابية أو غيرهم، لرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، على أن يعقد اللقاء يوم 1 ديسمبر المقبل، في تمام الثالثة عصرا، بنادي المحامين النهري في المعادي.