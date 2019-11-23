أخبار مصر | الإمام الطيب يهنئ غادة والي لتعيينها وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الطيب يهنئ غادة والي لتعيينها وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للسيدة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة.

وأشاد بهذا الاختيار الحكيم، معربا عن ثقته الكاملة لامتلاك السيدة المصرية المقومات التي تؤهلها وتساعدها لشغل المناصب الدولية الهامة في أداء مهامها، مشيرًا فضيلته أن غادة والي تعد نموذجًا وقدوة للمرأة المصرية التى تسعى إلى خدمة مجتمعها، وترسم صورة إيجابية عن المرأة العربية.