أخبار مصر | براتب لا يقل عن 2500 جنيه ولجميع المؤهلات.. أبرز المعلومات عن المتلقى التوظيفي الثاني بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب لا يقل عن 2500 جنيه ولجميع المؤهلات.. أبرز المعلومات عن المتلقى التوظيفي الثاني بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم السبت، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الثاني بالمحافظة لتوفير 7000 فرصة عمل للجسنين، والتي يقام على مدار يومين.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقرى الأكثر احتياجا.

ونعرض لكم أهم المعلومات الملتقى التوظيفي الثاني بأسيوط:-

- الملتقى يوفر 7000 وظيفة للذكور والإناث.

- 40 شركة متخصصة بمحافظة أسيوط وخارجها.

- الأماكن المتاحة لفرص العمل القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب.

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- راتب شهري يبدأ من 2500 جنيه يصل لـ4000 جنيه.

- المتلقى يقبل جميع المؤهلات "عليا ومتوسط وبدون".

- توفير إقامة ووسائل مواصلات.

- متاح بالمتلقى مهن فنية في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية.

- فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع احتياجاتهم.

- يبدأ سن المتقدم من 20 سنة إلى 55 عاما.