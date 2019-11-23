أخبار مصر | البداية من "فيس بوك".. شائعة الأرز تثير ضجة ومواطنون: "الناس كلها بتأكد الكلام"

سيدة في الثلاثين من عمرها، ذات وجه بشوش إلا أن نظرات العبوس على وجهها؛ بعد أن رأت إحدى المنشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي تنوه على المواطنين بضرورة شراء ما يحتاجونه من السلع الغذائية خلال الأيام القادمة، قبل أن ترتفع الأسعار بشكل عام، وتحدثت خصوصًا عن ارتفاع سعر الأرز.

توجهت حينها، إيمان محمد، ربة منزل، إلى محل البقالة المجاور لها، لتشتري ثمانية كيلو من الأرز، يكيفي حاجة أسرتها منه، قالت لـ "الخليج 365" إنها رأت عدة منشورات على الفيس بوك تؤكد ارتفاع سعر الأرز مطلع الشهر القادم، معلقه "علشان كده اشتريت كميات كبيرة من الأرز".

نشرت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أسعار المواد الغذائية بشكل عام، الأرز بشكل خاص سترتفع خلال شهر ديسمبر القادم، محذره المواطنين من هذا الأمر، مما دفع عد كبير من ربات البيوت إلى شراء كميات كبيرة منه.

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"اشتريت أكثر من عشرة كيلو"، هكذا أوضحت هدى عبدالعال، ربة منزل، أنها قامت بشراء عشرة كيلو من الأزر، بعدما وصل إلى علمها أن أسعاره سترتفع خلال الشهر القادم، من خلال إحدى المجموعات الخاصة بربات البيوت، معلقة: "لقيت الناس كلها بتأكد الكلام على الجروب واشتريت زيهم".

لم يصل لعلم هؤلاء السيدات، أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارًا، منذ عدة أيام، يؤكد خفض أسعار أربع سلع غذائية من بينها الأرز، ليكون سعر الأرز ثماني جنيهات بدلًا من تسعة، بالإضافة إلى خفض الدقيق المعبأ الذي خفض سعره لست جنيهات ونصف بدلًا من سبع جنيهات وخمسة وسبعون قرشًا.

كما قرر علي المصيلحي، خفض سعر الزيت الخليط من تسع جنيهات ونصف إلى ثمان جنيهات ونصف، وكذلك السكر ليصل إلى ثمان جنيهات ونصف بدلًا من تسع جنيهات.