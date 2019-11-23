أخبار مصر | وزير القوي العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان البرنامج التدريبي الأول للتسويق الالكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوي العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان البرنامج التدريبي الأول للتسويق الالكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، فعاليات البرنامج التدريبي الأول للتسويق الإلكتروني والشمول المالي للسيدات والفتيات من رائدات الأعمال والذي يتم تنفيذه بمركز التدريب بديوان عام المحافظة، ويستمر لمدة أسبوع من اليوم 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.

ويأتي البرنامج في إطار تنفيذ مبادرة “قدوة. تك” لتمكين المرأة والتي تتم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع مشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للوزارة بهدف تدريب 500 فتاة وسيدة من رائدات الأعمال بأسيوط خلال 20 دورة تدريبية على التسويق الإلكتروني لتمكينهن من ترويج وتسويق منتجاتهن وخدماتهن عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.

وضمت الدورة الأولي 25 سيدة وفتاة من رائدات الأعمال في مجال انتاج الصناعات والمنتجات المختلفة يتراوح اعمارهن ما بين 18 إلى 45 عاما ممن لديهن مهارات في استخدام الحاسب الآلي من مختلف قرى ومراكز المحافظة ويتضمن البرنامج التدريبى عدة موضوعات تستطيع السيدات من خلالها أن يتمكن من وضع خطة تسويقية للمنتجات تشمل تحليل العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على المنتج ووضع أهداف الخطة التسويقية وتحويل تلك الأهداف إلى مادة دعائية وتسويقية واعلانية على صفحات التواصل الاجتماعي.

واستمع المحافظ والوزير إلى بعض النشاطات والمشروعات التي تنفذها السيدات في مجالات تصنيع الملابس الجاهزة والاخشاب، فضلا عن مشروعات لتدوير المخلفات لتصنيع الشنط والمفروشات واستغلال إطارات السيارات في تصنيع مقاعد ومناضد وأبدت المتدربات حماسهن للدورة التدريبية لمساعدتهن على تسويق منتجاتهن.