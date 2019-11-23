أخبار مصر | تحذير.. الأماكن المعرضة لحدوث سيول هذا العام (خلي بالك)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير.. الأماكن المعرضة لحدوث سيول هذا العام (خلي بالك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، أن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ومع بداية فصل الخريف موجة من الطقس السيئ أدت سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بسيول فى بعض الأماكن.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الأماكن المحتمل حدوث سيول بها الأماكن الساحلية والسلاسل الجبلية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، وسيناء وبعض محافظات الصعيد نظرا لموقعهم الجغرافى.

وتابع "صابر" أن اعتدال الطقس وارتفاع درجات الحرارة فى بعض الأحيان لا يعنى تأخر الشتاء فمن المعتاد أن تشهد البلاد مثل هذه التغيرات المناخية نظرا لظواهر عدة يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

وحذر المواطنين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على معظم الطرق.

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تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت الأسبوع الماضى من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأسبوع الماضى، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس خلال الأسبوع الماضى، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.