أخبار مصر | انقلاب مفاجئ.. موجة من الطقس الحار فى طريقها للبلاد والأرصاد تحذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب مفاجئ.. موجة من الطقس الحار فى طريقها للبلاد والأرصاد تحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بين المنخفض والبارد بسبب أن فصل الخريف فصل انتقالي بين الصيف والشتاء فمن الممكن أن تحدث موجات باردة وموجات حارة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 " أن البلاد ستشهد موجة من الطقس الحار خلال أيام بفضل كتلة من الهواء الحارة قادمة إلى البلاد من الخليج موضحا أنها ستتسبب فى ارتفاع فى درجات الحرارة بين ٤-٥ درجات مئوية.

وتابع "صابر" أن الموجه تشهد انخفاض السحب المنخفضة والمتوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد وسيناء وكذلك على المدن الساحلية مصاحبة لارتفاع طفيف فى درجات الحرارة نظرا للطبيعة الجغرافية لهم.

وحذر المواطنين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على معظم الطرق.

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تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت الأسبوع الماضى من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة.