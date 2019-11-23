أخبار مصر | "التضامن": "بيت التطوع" بجامعة القاهرة استقبل 20 ألف طالب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": "بيت التطوع" بجامعة القاهرة استقبل 20 ألف طالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إنه يتم استقبال طلاب جامعة القاهرة وتنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية أمام كليات الجامعة المختلفة وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطي.

وأشار "عثمان" إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 20 آلاف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية العام الدراسى وحتى الآن، كما أعلن 3500 طالب جدد عن رغبتهم فى التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة، بالأضافة إلى وجود 29 ألف متطوع حاليا لدى الصندوق ويقومون بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة فى مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

وكان زار وفد من الإمارات، مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق بجامعة القاهرة "بيت التطوع " وهو أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات، وذلك خلال تواجد الوفد الإماراتي فى القاهرة وإجراء معايشة على مدار أسبوع للأستفادة من تجربة مصر في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات.