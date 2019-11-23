أخبار مصر | لبحث قرار رسوبهم.. طلاب الدراسات العليا يلتقون بشيخ الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبحث قرار رسوبهم.. طلاب الدراسات العليا يلتقون بشيخ الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم موقع الخليج 365 من مصدر مطلع أن عدد من طلاب الفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر التقوا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الأقصر، للنظر في تغيير بعض لوائح الكلية خاصة ممن رسبوا في مادة واحدة وسيعيدون العام الدراسي بأكمله بسبب مادة أو مادتين.

وطالب عدد من طلاب كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف فضيلة الإمام لأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مناقشة هذا الأمر في اجتماع مجلس جامعة الأزهر، والنظر في عدم إعادة عام دراسي كامل بسبب رسوبهم في مادة واحدة.

وقال أحد الطلاب، إن هناك عدد من زملائه رسبوا فى مادة واحدة وفي مادتين، وبسبب لوائح الكلية سيتم إعادة عام دراسي كامل بمصاريفه بسبب مادة، مطالبين بنقلهم إلى الفرقة الثانية مع إضافة المادة التي رسبوا فيها.

وناشدوا الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بالنظر في أمرهم، لدخول الفرقة الثانية، وامتحان المادة التي رسبوا فيها مع امتحانات نهاية العام، كما كان يحدث في المرحلة الجامعية.