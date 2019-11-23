شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمستثمرين الأجانب: الاستثمار في مصر وأفريقيا يجنبكم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البنية الأساسية في أفريقيا مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل، خاصة أن القارة بها عدد سكان يبلغ 1.2 مليار نسمة، مضيفا أن فيلم «استثمر في مصر»، الذي عرض خلال الجلسة، يعكس إرادة مصر لفتح مجال الاستثمار بها لدول العالم، مضيفًا: «اليوم نقول استثمر في مصر وأفريقيا».

أضاف الرئيس، خلال مشاركته في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في أفريقيا، ضمن فعاليات مؤتمر أفريقيا ٢٠١٩، السبت، أن الموارد الطبيعية في أفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي، وهناك إرادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير، وهناك أمل لمستقبل أفضل إشراقا لدول أفريقيا.

وتابع: «التنمية حق من حقوق الإنسان، ولابد تغيير حياة الشعوب إلى الأفضل وإعطاء فرص حقيقية للحياة والجميع يساهم فيها»، مضيفًا: «لدينا فرص وتحديات أيضا، وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد نتصور أننا نستطيع أن نتحرك بسرعة، ونتكلم عن مشروعات بتريليونات الدولارات في القارة الأفريقية، حيث إننا نستطيع التحرك سريعا لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات»، موضحا أن القارة الأفريقية تستطيع أن تجذب استثمارات ومشاريع بتريليونات الدولارات وليس الملايين فقط».

وأشار الرئيس إلى أن المشاركة المتنوعة في مؤتمر أفريقيا تعكس إرادة حقيقية للتحرك نحو التنمية، لافتا إلى أن هناك فرقا بين سوق كبيرة قادرة وأخرى محدودة القدرات، داعيا جميع دول العالم للاستثمار في القارة الأفريقية، قائلا: «كلكم مدعوون للاستثمار في أفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل».

وتابع: «نحن كدول وكقادة مسؤولون عن شعوبنا ومسؤولون عن تغيير الواقع إلى الأفضل والأحسن ولدينا الفرصة»، مواصلا حديثه: «أنتم كمستثمرين ومؤسسات التمويل لا تترددون في الاستثمار بالقارة السمراء، وأرجو أن تكون تكلفة التمويل نستطيع أن نتحملها بعيدا عن المخاطر».

وأكد الرئيس أنه إذا تم ربط خمسين ‪دولة أفريقية ببعضها بشكل كامل، يمكن أن يتكلف أكثر من 250 مليار دولار، ويمكن البداية بربط 8 أقاليم فقط كمرحلة أولى، مضيفا أنه يمكن أن يتم توقيع قروض من جانب الدول لتمويل هذا المشروع، مشيرا إلى أن نسبة المخاطر في هذا المشروع قليلة.

وأوضح الرئيس أن تطوير البنية الأساسية في أفريقيا تنقل القارة إلى موضع آخر، مؤكدا أن الدول الأفريقية مازالت في طريقها إلى التقدم، وقد يكون العمل ليس بنفس الكفاءة في الدول المتقدمة، حيث إن البنية الأساسية القوية في أفريقيا هي السبيل الوحيد لإسهام أفريقيا بفاعلية في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على العالم والتطور في أفريقيا واستقرار استثمارها.

وأكد الرئيس أنه رغم التحرك بقوة في اتجاه بناء القارة الأفريقية، فإنه لم يتم التعامل مع خطة البنية الأساسية القارية بشكل جذري وحاسم، وليس فقط على حجم طريق القاهرة- كيب تاون أو بحيرة فيكتوريا-البحر المتوسط، مضيفا أنه يأمل بالبنية التحتية القارية التي تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة، من حيث الطرق والسكة الحديد وشبكة الكهرباء بما تتضمنه حتى شبكة تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.

وناشد الرئيس السيسي البنوك الدولية والعالمية الاهتمام بالتمويل والاستثمار في البنية التحتية بأفريقيا، فهو استثمار مربح، والبنوك تستهدف تغيير الواقع ليس في أفريقيا فقط كعامل اقتصادي وإنما كإنساني أيضًا.

وأشار الرئيس إلى أن معظم أسواق العالم وصلت لمرحلة التشبع، وقدرتها على استيعاب المزيد من التجارة العالمية مرتبط بالتقدم الذي حققته، وقد وصلت لمستويات عليا من التقدم، وبالتالي لا توجد بها الفرص الكبرى للاستثمار.

وشدّد على أن الدول الكبرى تتصارع حول الاستثمار في التجارة والصناعة وما تحصل عليه من حصص التجارة العالمية، ولذلك إذا أردنا أن نحقق الاستقرار الاقتصادي في أفريقيا، فإنه ليس أمامنا إلا البنية الأساسية القارية.

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وقال الرئيس إن البلاد الأفريقية مثل مصر لم يصل كفاءة العمل فيها مثل الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن ذلك هو التحدي أمام الدول مثل مصر، مؤكدًا أن البنية التحتية تمثل مشكلة المشاكل في مصر وأفريقيا، مشيرا إلى أن مصر نفذت مشاريع لصالح البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، مضيفا أن البعض تساءل عن قيمة هذه المشاريع، قائلا: «الناس ممكن ماتستوعبش ده، وأهميته، وكتير من الناس ممكن ماتستوعبش إن عشان يكون لدينا فرص استثمارات كبيرة محتاجين نصرف مبالغ كبيرة».

وأوضح الرئيس السيسي أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية في دول القارة الأفريقية دون خوف، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الدفع والتحرك نحو الأفضل بشكل كبير.

ووجه «السيسي» حديثه للمستثمرين الأجانب: «لو لم يتم الاستثمار في بلاد مثل مصر وأفريقيا، الإرهاب اللي فيها هيطلع عليكوا في شكل هجرة غير شرعية وغيرها من الطرق»، موضحا أن هناك فرصًا استثمارية حقيقية في الدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه يتم التحرك في مصر للتحوّل إلى الميكنة والحوكمة، ويتم التحرك بسرعة شديدة منذ 3 سنوات لأنه أمر مهم.

ودعا الرئيس السيسي الشركات الكبرى للاستثمار في مجال صناعة السيارات بمصر، مشيرا إلى أن مصر تتحرك بقوة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة، رغم التحديات الكبيرة، مشددا على أن الدولة عملت على جذب الشركات العالمية في الاستثمار بمصر في صناعة السيارات أو المكونات، ولكن لم تنجح الحكومة في هذا الأمر، رغم توفير كل شىء للمستثمرين.

وناشد الرئيس الدول الصناعية الكبرى إعطاء جزء من نصيبها للدول الأفريقية من أجل التقدم والنهوض، لافتا إلى أنه لابد من تقديم مشاريع تكون أكثر جذبا لعمل تنمية مشروعات تنموية في القارة السمراء.

وأوضح الرئيس ان ما قامت به الدولة المصرية بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على نقل القاهرة وكياناتها ومؤسساتها إلى تلك العاصمة بهدف بناء وإعادة هيكلة الدولة المصرية وإعادة ميكنتها وقواعد بياناتها، التي تم العمل عليها منذ 3 سنوات، حتى تستطيع الحكومة الذكية التخاطب فيما بينها، وذلك بشكل يقلل من العمل البشري والوقت والأخطاء.

وتابع أن نجاح الدولة في الوصول لهذا الشكل النهائي وتنفيذه بالطريقة التي وصلت اليها العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت تمثل عقل الدولة المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيا، هو الهدف المرجو من بناء الدولة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أننا دولة مستوردة للتكنولوجيا فإنه تم التعامل معها واستغلالها بشكل صحيح يفيد الدولة ويخدم مصالحها، فضلا عن عمل شبكة قوية لصالح هذه القواعد لنقلها للدول الأفريقية الشقيقة.

وأكد الرئيس أن الدولة تسعى للتطوير الرقمي وتشجيع القوى الاستثمارية في مصر، موضحا أن مصر تعرضت لمشاكل أمنية كبيرة بعد 2011، وهو ما أثر على الاقتصاد والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك نظاماً جديداً وفريداً في بناء قواعد بيانات الدولة، وهو ليس موجوداً في دول متقدمة كثيرة جدًا، منوها إلى أن هناك سيرفرات خاصة بقواعد بيانات الدولة مدفونة على أعمال كبيرة من سطح الأرض، ولا يمكن الوصول لها بأي طريقة.

ولفت الرئيس إلى أن «الإرهاب لا يستهدف القتل فقط، ولكنه يدمر الدول ومؤسساتها ويجعلها في حالة شلل كاملة»، موضحا أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير خلال حربها على الإرهاب الغاشم، الذي حاول تدمير البلاد.

ونوه بأن استقبال «أوبر وكريم» داخل مصر كان يمثل نجاحا كبيرا في العمل بمصر، وقد اقترح عليهم العمل في مجال النقل الجماعي.

وتابع حديثه قائلًا: «أنتم كمستثمرين ومؤسسات تمويل لا تترددوا في الاستثمار في القارة السمراء، وأرجو أن تكون تكلفة التمويل نستطيع أن نتحملها بعيدا عن المخاطر».

وعلّق الرئيس السيسي على التشريعات الخاصة بشركتي نقل الأفراد «أوبر» و«كريم» قائلًا: «نحن أول من استقبلنا أوبر وكريم وحدث تناغم للعمل في مصر»، مؤكدا أن نجاح «أوبر» يسعدنا، موضحًا أنه طالب شركات نقل الأفراد بالدخول في قطاع آخر، وهو النقل الجماعي مع نقل الأفراد، فكان رد المسؤولين: «فكرة جيدة ولك حق براءة الاختراع في الموضوع».