شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: اقترحت على «أوبر» دخول مجال النقل الجماعي في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بنجاح شركة «أوبر» للنقل التشاركي في مصر، معربًا عن أمله في أن تحقق مزيدًا من النجاح.

وقال السيسي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة، ضمن فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، السبت: «نجاح أوبر يسعدنا، ونشجعهم على تحقيق المزيد من النجاحات».

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وأضاف: «اقترحت على أوبر فكرة الدخول في قطاع النقل الجماعي».

وتابع: «قالوا لي هندرس الفكرة في أمريكا، وليك حق براءة اختراع، طب عايزين نشوف الموضوع ده يا أوبر في مصر».