شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش «منتدى أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، ستيفانى فريديبرج، رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، التابعة للبنك الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوى، محافظ مصر المناوب لدى البنك الدولي، وأنّا بيردى، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي.

واستهلت «فريديبرج» اللقاء بالإشادة بما تحقق في العاصمة الإدارية من تنمية وعمران، قائلة: «أينما ذهبت في العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة». كما أثنت على ما حققته مصر من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن أملها في أن تحافظ مصر على هذا النجاح المذهل من خلال استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولى.

من جهته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعى أن هناك مجالات ينبغى العمل عليها في الفترة القادمة، لتحقيق الإصلاح الهيكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكي يستفيد من البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها.

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وأكد أن الحكومة شرعت بالفعل في تنفيذ برامج إصلاح هيكلى وتحفيز للقطاع الصناعى، بما في ذلك منظومة جديدة وشفافة لتخصيص الأراضى الصناعية.

وفيما يخص مجال الطاقة، أشارت «فريديبرج» إلى أن مصر قامت بإنجاز حقيقى في مجال الطاقة ربما لم تقم به أية دولة في العالم بهذا النجاح، سواء فيما يخص حل مشكلات نقص الكهرباء، أو ترشيد الدعم.

وقالت انا بيردي، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي، إن البنك الدولي سعيد باستمرار التعاون مع مصر، كما اشادت بما حققته مصر من إصلاحات في مجال الطاقة مما فتح أبواب الفرص أمام القطاع الخاص في الوقت الذي تم فيه توجيه مزيد من الموارد للقطاع الاجتماعي، فيما يعد مثالا جيدًا للدول الاخرى للتعلم من التجربة المصرية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وفد مؤسسة التمويل الدولية أكدوا خلال اللقاء أن المراجعة الدورية لتوقعات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط أظهرت تراجعاً لمعدلات النمو المتوقعة في دول المنطقة، وكان المؤشر العام للنمو المتوقع يتجه للانخفاض، لكن أرقام النمو المرتفعة التي من المتوقع ان تحققها مصر هي التي حافظت على تماسك متوسط للنمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط.